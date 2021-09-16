الرئيس الفرنسي يعلن مقتل زعيم “داعش” في الصحراء الكبرى

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، مقتل زعيم تنظيم “داعش” في الصحراء الكبرى من قبل القوات المسلحة الفرنسية.

وكتب ماكرون على “تويتر”: “عدنان أبو وليد الصحراوي زعيم تنظيم “داعش” في الصحراء الكبرى، تم تحييده من قبل القوات الفرنسية”، مؤكدا أن هذه العملية تمثل نجاحا كبيرا إضافيا في مكافحة الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل.

وأشار إلى أن الأمة تفكر هذا المساء في كل أبطالها الذين سقطوا من أجل فرنسا في منطقة الساحل بعمليتي “سرفال” و”برخان”، مضيفا: “تضحياتهم لم تذهب سدى.. سنواصل هذه المعركة مع شركائنا الأفارقة والأوروبيين والأمريكيين”.