الرئيس الفرنسي ينهي زيارته إلى الجزائر

أنهى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء السبت، زيارته الرسمية إلى الجزائر التي دامت ثلاثة أيام.

وكان في توديع الرئيس الفرنسي لدى مغادرته مطار هواري بومدين الدولي، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وقبل ذلك، كان الرئيسان تبون وماكرون قد وقعا، بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، على “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة” بين الجزائر وفرنسا.

الرئيس تبون: زيارة ماكرون إلى الجزائر ناجحة ووضعت الكثير من الأمور في نصابها

وأكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، إلى الجزائر والتي دامت ثلاثة أيام، كانت ناجحة جدا، و”وضعت كثيرا من الأمور في نصابها”.

وصرح الرئيس تبون للصحافة عقب التوقيع على “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة” بين الجزائر فرنسا، “أنها زيارة ممتازة وضرورية ومفيدة للعلاقة بين البلدين، و من وجهة نظري فإنها زيارة ناجحة جدا وضعت كثيرا من الأمور في نصابها”.

وقد أدلى رئيس الجمهورية بهذا التصريح بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين الدولي، بحضور الرئيس ماكرون ووفدي البلدين.

وتابع الرئيس تبون قائلا أن زيارة الرئيس الفرنسي قد “سمحت بتقارب لم يكن ممكنا لو لم تكن هناك شخصية الرئيس ماكرون نفسه”.

التوقيع على إعلان “شراكة متجددة” بين الجزائر وفرنسا

ووقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت، مع نظيره الفرنسي، ايمانويل ماكرون، الذي يقوم بزيارة رسمية للجزائر منذ الخميس، على “إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة” بين الجزائر وفرنسا.

وجرت مراسم التوقيع بالقاعة الشرفية لمطار الدولي هواري بومدين الدولي بحضور وفدي البلدين.

الجزائر توقع على 5 إتفاقيات شراكة مع فرنسا

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، السبت، على مراسم التوقيع على اتفاقيات تعاون بين الجزائر وفرنسا.

وشملت اتفاقيات الشراكة بين البلدين عديد المجالات:

1-اتفاق شراكة وتعاون مع معهد باستور

2-اتفاق شراكة علمي بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي

3-مذكرة نوايا بين وزارتي الشباب والرياضة للبلدين

4-إقامة شراكة معززة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي

5-إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة بين الجزائر وفرنسا موقعة من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.