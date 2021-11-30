الرئيس الفلسطيني يستقبل الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي
استقبل الرئيس الفلسطيني موحود عباس أبومازن، الثلاثاء، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.
ونشر دراجي على صفحته بموقع فايسبوك: تشرفت اليوم بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) في الدوحة بحضور مقريه ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
وأضاف: الفرصة كانت مواتية لتجديد الوفاء لشعبنا العظيم، وتبليغ التحية النضالية الصادقة لكل الفلسطينين أينما كانو ومهما كانت مقاماتهم و مواقعهم وتوجهاتهم.. مع فلسطين ظالمة ومظلومة إلى يوم الدين.. ولن نحيد أبدا مهما كانت الظروف.
تشرفت اليوم بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الدوحة بحضور مقريه ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
الفرصة كانت مواتية لتجديد الوفاء لشعبنا العظيم، و تبليغ التحية النضالية الصادقة لكل الفلسطينين أينما كانو ومهما كانت مقاماتهم و مواقعهم وتوجهاتهم.
مع فلسطين ظالمة و مظلومة🇵🇸 pic.twitter.com/Sn2n4QAn3k
— hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) November 30, 2021