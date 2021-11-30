الرئيس الفلسطيني يستقبل الإعلامي الجزائري حفيظ دراجي

استقبل الرئيس الفلسطيني موحود عباس أبومازن، الثلاثاء، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

ونشر دراجي على صفحته بموقع فايسبوك: تشرفت اليوم بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) في الدوحة بحضور مقريه ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وأضاف: الفرصة كانت مواتية لتجديد الوفاء لشعبنا العظيم، وتبليغ التحية النضالية الصادقة لكل الفلسطينين أينما كانو ومهما كانت مقاماتهم و مواقعهم وتوجهاتهم.. مع فلسطين ظالمة ومظلومة إلى يوم الدين.. ولن نحيد أبدا مهما كانت الظروف.