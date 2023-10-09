عباس يطلّع الرئيس تبون على تجاوزات قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني

في اتصال هاتفي..

أطلع رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في اتصال هاتفي يوم الإثنين، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على تجاوزات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد بيان رئاسة الجمهورية أن “الرئيس تبون تلقى اتصالا هاتفيا من أخيه رئيس دولة فلسطين المحتلة محمود عباس أطلعه فيها على التجاوزات الخطيرة. التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية”.

و جدّد رئيس الجمهورية “تضامن الجزائر الكامل حكومة و شعبا مع الشعب الفلسطيني الشقيق. حيث شدد على أن هذه التطورات تُذكّر الجميع بأن السلام العادل والشامل كخيار استراتيجي”.

“لن يتأتى إلا من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة. عاصمتها القدس الشريف وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”. يضيف البيان.

ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس “بالغ الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية على موقف الجزائر الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة”.