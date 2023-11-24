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الرئيس الكوبي يقود مسيرة في العاصمة هافانا تضامناً مع غزة

الشروق أونلاين
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الرئيس الكوبي يقود مسيرة في العاصمة هافانا تضامناً مع غزة

قاد الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، مسيرة شعبية لآلاف الكوبيين، دعما لفلسطين وإدانة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك عشرات الآلاف من الكوبيين في مسيرة مرت أمام السفارة الأميركية في هافانا، الخميس، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، متهمين الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة في غزة.

وردد المشاركون في المسيرة والتي نظمت بدعوة من اتحاد الشباب الشيوعي الكوبي، وجابت شارع ماليكون المركزي، شعارات داعمة لنضال الشعب الفلسطيني، والاعلام والكوفية الفلسطينية.

وهتف المتظاهرون الذين رفعوا العلم الفلسطيني “حرروا، حرروا فلسطين”، و”إسرائيل هي الإبادة”، وذلك أثناء مرورهم بالسفارة الأميركية واحتشادهم في مكان قريب.

وشارك في المسيرة وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز بارييا، والأمين العام لاتحاد العمال الكوبي أوليسيس غيلارتي، وطاقم السفارة الفلسطينية.

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