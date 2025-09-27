-- -- -- / -- -- --
الرئيس الكولومبي: الدماء العربية تجري في عروقنا (فيديو)

“نحن الكولومبيون، تجري في عروقنا الكثير من الدماء العربية”. بهذه الكلمات عبّر الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو عن تضامنه مع ضحايا حرب الإبادة المستمرّة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

بيترو قال في خطاب ألقاه أمام جمع من المتظاهرين:”البّحارة الذين أوصلوا الغزاة القشتاليين (الإسبان) إلى بلادنا سنة 1492 من جنوب إسبانيا، كانوا بالفعل بحّارة عرب”.

قبل أن يضيف:”أعتقد أن الخلافة العربية في قرطبة أصبحت تمثّل جزءا من كولومبيا. ولهذا نحن نمتلك ثقافة متشابهة (مع العرب)”. متابعا:”ولذلك تجد شعوب أمريكا اللاتينية تقف مع القضية الفلسطينية”.

وكان بيترو قد دعا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة بكلّ السبل، بما في ذلك القوة العسكرية. مبديا استعداد بلاده “للمشاركة في قوات دولية لتحرير فلسطين”.

