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الرئيس الكولومبي السابق أمام القضاء بتهمة الرشوة والتلاعب بالشهود

الشروق أونلاين
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الرئيس الكولومبي السابق أمام القضاء بتهمة الرشوة والتلاعب بالشهود
ح. م
الرئيس الكولومبي السابق، ألفارو أوريبي.

اتُّهم الرئيس الكولومبي السابق، ألفارو أوريبي، رسميا بالتلاعب بالشهود والرشوة، وذلك في قضية اتهم فيها بتشويه سمعة خصم سياسي كان يبحث في علاقات عائلة أوريبي بالجماعات شبه العسكرية اليمينية، حسب ما أفادت به اليوم، السبت 25 ماي، “أسوشيتد برس“.

في حالة إدانته، سيواجه الرئيس الكولومبي السابق عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عامًا. ويعود تاريخ القضية إلى عام 2012، عندما قدم أوريبي شكوى إلى المحكمة العليا يتهم فيها النائب اليساري إيفان سيبيدا بالتشهير.

في عام 2018، أغلقت المحكمة العليا – السلطة الوحيدة المسموح لها بالتحقيق مع المشرعين – التحقيق ضد سيبيدا، وفي قرار مفاجئ، أعلنت أنها ستفتح تحقيقًا جديدًا ضد أوريبي، الذي كان آنذاك عضوًا في مجلس الشيوخ بتهمة الاحتيال والتلاعب بالشهادات.

ونفى أوريبي، الذي حكم كولومبيا بدعم قوي من الولايات المتحدة في الفترة من 2002 إلى 2010، ارتكاب أي مخالفات واتهم مكتب المدعي العام الكولومبي بممارسة “الانتقام السياسي”.

وقال المدعي العام، جيلبرتو إيفان فيلاريال، إن الرئيس السابق “استغل مكانته المتميزة في المجتمع” لقلب الشهود وجعلهم يتحدثون ضد سيبيدا.

وتلاحق الرئيس الكولومبي السابق، ألفارو أوريبي، مزاعم عن وجود علاقات تربطه مع عصابات المخدرات والقوات شبه العسكرية منذ أوائل الثمانينيات. واتُهمت وكالة الطيران المدني التي كان يرأسها أوريبي آنذاك بمنح تراخيص جوية لتجار المخدرات، حسب ما أفادت به ذات الوكالة.

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