الرئيس الكولومبي يطالب الجنائية الدولية بتوقيف نتنياهو

دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بترو، المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكتب بترو على منصة إكس إن “نتنياهو لن يوقف الإبادة الجماعية”، معتبرا أن هذا الأمر يستدعي إصدار “مذكرة توقيف دولية من المحكمة الجنائية”.

وكان بترو أعلن في الأول من ماي الجاري أنه سيقطع العلاقات الدبلوماسية مع الاحتلال، ليحذو بذلك حذو بوليفيا وبليز، بعد وقف شراء الأسلحة التي يصنعها الكيان، وقال في خطاب إنه “لا يمكننا العودة إلى أزمنة الإبادة الجماعية وإبادة شعب بكامله”.