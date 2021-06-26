-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه خاص حول حالة الطقس: موجة حر شديدة تضرب ولايتي أدرار وإن صالح
العالم

الرئيس الكولومبي يعلن تعرّض طائرته لهجوم بالرصاص

الشروق أونلاين
  • 280
  • 0
الرئيس الكولومبي يعلن تعرّض طائرته لهجوم بالرصاص

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أنّ مروحية كان موجودا على متنها تعرضت لإطلاق نار بالقرب من الحدود مع فنزويلا.

وقال دوكي، السبت، في بيان رسمي “إنه هجوم جبان نرى ثقوب الرصاص على المروحية الرئاسية” مضيفا أن أجهزته الأمنية أحبطت “تهديدا قاتلا”.

وكان دوكي في المروحية مع وزيري الدفاع والداخلية ومع حاكم مقاطعة نورتي دي سانتاندير، المتاخمة لفنزويلا.

وقال الرئيس “نحن لا نخاف من العنف أو من أعمال الإرهاب، دولتنا قوية وكولومبيا قوية بما يكفي لمواجهة هذا النوع من التهديد”.

مقالات ذات صلة
رسميا.. “حماس” تطلب من الجزائر زيارة لهنية

رسميا.. “حماس” تطلب من الجزائر زيارة لهنية

بعد وصفه المغتصبات بقليلات الاحتشام.. رئيس وزراء باكستان يشعل موجة غضب

بعد وصفه المغتصبات بقليلات الاحتشام.. رئيس وزراء باكستان يشعل موجة غضب

الجزائر حاضرة في مؤتمر “برلين ” حول ليبيا

الجزائر حاضرة في مؤتمر “برلين ” حول ليبيا

خامنئي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني “إيران بركت”

خامنئي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني “إيران بركت”

وزير الخارجية المغربي يكشف أسباب مقاطعة مؤتمر برلين 2  

وزير الخارجية المغربي يكشف أسباب مقاطعة مؤتمر برلين 2  

الصحة العالمية تحذر.. موجة ثالثة خطيرة تجتاح إفريقيا بقوة

الصحة العالمية تحذر.. موجة ثالثة خطيرة تجتاح إفريقيا بقوة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد