الرئيس الكولومبي يعلن تعرّض طائرته لهجوم بالرصاص

أعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي أنّ مروحية كان موجودا على متنها تعرضت لإطلاق نار بالقرب من الحدود مع فنزويلا.

وقال دوكي، السبت، في بيان رسمي “إنه هجوم جبان نرى ثقوب الرصاص على المروحية الرئاسية” مضيفا أن أجهزته الأمنية أحبطت “تهديدا قاتلا”.

وكان دوكي في المروحية مع وزيري الدفاع والداخلية ومع حاكم مقاطعة نورتي دي سانتاندير، المتاخمة لفنزويلا.

وقال الرئيس “نحن لا نخاف من العنف أو من أعمال الإرهاب، دولتنا قوية وكولومبيا قوية بما يكفي لمواجهة هذا النوع من التهديد”.