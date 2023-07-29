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الرئيس الكولومبي يعلن عن اعتقال ابنه بتهمة الفساد

الشروق أونلاين
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الرئيس الكولومبي يعلن عن اعتقال ابنه بتهمة الفساد
لويزة غونزاليز/رويترز
أعلن الرئيس الكولومبي عن اعتقال ابنه بتهم متعلقة بتييض الأموال.

لن أتدخل ولن أمارس أي ضغط وسأترك العدالة تأخذ مجراها. هكذا علق الرئيس الكولومبي غوستاف بيترو بعد أن أعلن اليوم عن اعتقال ابنه بتهم تتعلق بالفساد.

غوستاف بيترو المنتخب رئيسا لكولومبيا منذ أوت 2022، أعلن في تغريدة نشرها اليوم السبت 29 جويلية في حسابه تويتر عن اعتقال ابنه نيكولا وزوجة ابنه السابقة دايز.

ابن الرئيس الكولومبي متهم بتلقيه لأموال من طرف مهربي مخدرات وذلك من أجل استخدامها في الحملة الإنتخابية لوالده في 2022، لكنه أنفقها على نفسه.

غوستاف بيترو كتب اليوم في تغريدته التي شاهدها أكثر من مليون شخص “بصفتي رئيس الجمهورية طمأنت المحكمة أن لها كافة الصلاحيات لتسير المحاكمة طبقا للقانون”.

وأضاف “كشخص وكأب، ذهاب أحد أبنائي للسجن يؤلمني كثيرا”. وأضاف “أتمنى لابني الحظ والقوة. وأتمنى أن تساهم هذه الأحداث في صقل شخصيته وتجعله يتعلم من أخطائه”.

وتعتبر كولومبيا واحدا من أكبر البلدان إنتاجا وتصديرا للمخدرات في العالم. وهذا بالرغم من عمليات الجيش الكولومبي بدعم من الولايات المتحدة ضد عصابات تهريب المخدرات.

وقد قال سبق وأن قال الرئيس الكولومبي الحالي، أنه جعل من محاربة المخدرات من أولويات حكومته.

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