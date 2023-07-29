الرئيس الكولومبي يعلن عن اعتقال ابنه بتهمة الفساد

لن أتدخل ولن أمارس أي ضغط وسأترك العدالة تأخذ مجراها. هكذا علق الرئيس الكولومبي غوستاف بيترو بعد أن أعلن اليوم عن اعتقال ابنه بتهم تتعلق بالفساد.

غوستاف بيترو المنتخب رئيسا لكولومبيا منذ أوت 2022، أعلن في تغريدة نشرها اليوم السبت 29 جويلية في حسابه تويتر عن اعتقال ابنه نيكولا وزوجة ابنه السابقة دايز.

ابن الرئيس الكولومبي متهم بتلقيه لأموال من طرف مهربي مخدرات وذلك من أجل استخدامها في الحملة الإنتخابية لوالده في 2022، لكنه أنفقها على نفسه.

Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para… — Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2023

غوستاف بيترو كتب اليوم في تغريدته التي شاهدها أكثر من مليون شخص “بصفتي رئيس الجمهورية طمأنت المحكمة أن لها كافة الصلاحيات لتسير المحاكمة طبقا للقانون”.

وأضاف “كشخص وكأب، ذهاب أحد أبنائي للسجن يؤلمني كثيرا”. وأضاف “أتمنى لابني الحظ والقوة. وأتمنى أن تساهم هذه الأحداث في صقل شخصيته وتجعله يتعلم من أخطائه”.

وتعتبر كولومبيا واحدا من أكبر البلدان إنتاجا وتصديرا للمخدرات في العالم. وهذا بالرغم من عمليات الجيش الكولومبي بدعم من الولايات المتحدة ضد عصابات تهريب المخدرات.

وقد قال سبق وأن قال الرئيس الكولومبي الحالي، أنه جعل من محاربة المخدرات من أولويات حكومته.