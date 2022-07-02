الرئيس اللبناني: مكانة الجزائر الخاصة تؤهلها لتنظيم قمة عربية ناجحة

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، إن الجزائر تحظى بمكانة خاصة في العالم العربي، تؤهلها لتنظيم قمة ناجحة تحقق لم شمل الدول العربية.

وأعرب الرئيس اللبناني، السبت، خلال استقباله لوزير الخارجية رمطان لعمامرة بالقصر الرئاسي ببيروت عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة باستمرار والتي اتسمت بتضامن الجزائر ووقوفها مع لبنان في كل الظروف.

كما كلّف العماد عون، وزير الخارجية رمطان لعمامرة بنقل تهانيه الحارة إلى الجزائر قيادة وشعبا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لاسترجاع الاستقلال الوطني، مثنيا على المكانة الخاصة التي تحظى بها الجزائر في العالم العربي والتي تؤهلها لتنظيم قمة ناجحة تحقق لم شمل الدول العربية في مواجهة التحديات المصيرية الراهنة.

كما وأوضح بيان للخارجية، أن اللقاء شكل فرصة تناول عبرها الطرفان علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحة العربية والتحضيرات الجارية للقمة العربية المرتقبة بالجزائر.

لعمامرة: لا مشكلة لدى الجزائر في عودة سوريا إلى الجامعة العربية

قال وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن الجزائر لا تمانع في عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية ولا مشكلة لديها في ذلك.

وأضاف لعمامرة، السبت، خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في لبنان أن الجزائر ستبذل قصارى جهدها لجمع الشمل وتقوية الإرادة العربية المشتركة من أجل رفع التحديات الجماعية.

وأكد لعمامرة أن “سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ولا مشكلة لدى الجزائر في عودتها لشغل مقعدها”.

وتابع قائلا: “نسعى إلى جس نبض الدول العربية في اجتماع بيروت والاستماع إلى وجهة نظرها ونأمل تحقيق توافق بشأن سوريا”.

لعمامرة يصل بيروت للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية العرب

ويوم01 جويلية 2022، حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ببيروت، للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، أن لعمامرة استقبل بمطار “رفيق الحريري الدولي” من قبل نظيره اللبناني، عبد الله بوحبيب، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية.

وأوضح البيان أن الطرفين أجريا بهذه المناسبة محادثات حول التعاون الثنائي بين البلدين وكذا حول أهم القضايا التي يمكن إثارتها خلال الاجتماع الوزاري المرتقب السبت.

وللتذكير يندرج هذا الاجتماع ضمن تقليد معمول به على مستوى مجلس جامعة الدول العربية بشكل يتيح تنظيم لقاءات دورية بين وزراء الخارجية للتشاور والتنسيق حول القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك.