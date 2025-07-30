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الجزائر

الرئيس اللبناني يختتم زيارته الرسمية إلى الجزائر

محمد فاسي
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الرئيس اللبناني يختتم زيارته الرسمية إلى الجزائر
رئاسة الجمهورية الجزائرية
جانب من استقبال الرئيس اللبناني جوزيف عون بمطار هواري بومدين الدولي

أنهى رئيس جمهورية لبنان، جوزيف عون، اليوم الأربعاء زيارته الرسمية التي أداها إلى الجزائر، والتي شكّلت محطة هامة في مسار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقد تميزت الزيارة بلقاءات رسمية ومحادثات ثنائية تناولت سبل دعم التعاون المشترك في مختلف المجالات، إضافة إلى زيارات ميدانية شملت معالم دينية وثقافية.

بعد كاتدرائية السيدة الإفريقية.. الرئيس اللبناني يزور جامع الجزائر

وقام رئيس جمهورية لبنان جوزيف عون، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى جامع الجزائر، مرفوقًا بوزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الجزائر.

وكان في استقباله عميد جامع الجزائر محمد المأمون القاسمي، حيث استمع الرئيس اللبناني إلى عرض مفصل حول “جامع الجزائر” المنارة للمرجعية الدينية الوسطية بالجزائر.

الرئيس اللبناني يزور كاتدرائية السيدة الإفريقية بالعاصمة

وقام أيضا رئيس جمهورية لبنان، جوزيف عون، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة إلى كاتدرائية السيدة الإفريقية بالعاصمة، مرفوقًا بوزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب.

وخلال الزيارة، استمع الرئيس اللبناني والوفد المرافق له إلى شروحات وافية حول هذا المعلم الديني والتاريخي وذلك في إطار زيارته الرسمية للجزائر.

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