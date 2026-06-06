الرئيس اللبناني يدين “بأشد العبارات” اغتيال الاحتلال ضابطين وعسكري لبنانيين

دان الرئيس اللبناني جوزاف عون “بأشد العبارات” اعتداء الاحتلال الإسرائيلي الذي استهدف دورية للجيش اللبناني جنوب لبنان صباح اليوم السبت، 6 جوان، وأدى إلى استشهاد ضابطين وعسكري لبنانيين.

واعتبر عون أن هذا الاعتداء “يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقوانين والأعراف الدولية، ويأتي في سياق التصعيد المستمر الذي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب على رغم الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الاسرائيلية المستمرة من دون رادع “.

الرئيس اللبناني تقدم من قيادة الجيش وعائلات الشهداء “بأحر التعازي”، كما أكد “أن لبنان لن يتهاون في حماية أرضه وشعبه، وأن هذه الاعتداءات لن تثنيه عن التمسك بحقوقه الوطنية الكاملة. ”

كما دعا عون المجتمع الدولي إلى “تحمل مسؤولياته ووضع حد لهذه الاعتداءات المتكررة، وضمان احترام القرارات الدولية ذات الصلة، بما يحفظ أمن لبنان واستقراره.”

وبلغت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على جنوب لبنان منذ 2 مارس الماضي، 3593 شهيدا و10,990 جريحا، وفقا للسلطات اللبنانية، وحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة اللبنانية، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع 35 شهداء و120 جريحا.

وذكر التقرير أن عدد الشهداء والجرحى من العاملين في الرعاية الصحية ارتفع إلى 131 شهيدا، و384 جريحا، وذلك جراء 165 اعتداء من جيش العدو الإسرائيلي على فرق الإسعاف والطواقم الصحية.