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الرئيس اللبناني يزور جامع الجزائر

محمد فاسي
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الرئيس اللبناني يزور جامع الجزائر
رئاسة الجمهورية الجزائرية
جانب من استقبال الرئيس اللبناني جوزيف عون بمطار هواري بومدين الدولي

قام رئيس جمهورية لبنان جوزيف عون، اليوم الأربعاء، بزيارة إلى جامع الجزائر، مرفوقًا بوزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الجزائر.

وكان في استقباله عميد جامع الجزائر محمد المأمون القاسمي، حيث استمع الرئيس اللبناني إلى عرض مفصل حول “جامع الجزائر” المنارة للمرجعية الدينية الوسطية بالجزائر.

الرئيس اللبناني يزور كاتدرائية السيدة الإفريقية بالعاصمة

وقام رئيس جمهورية لبنان، جوزيف عون، صباح اليوم الأربعاء، بزيارة إلى كاتدرائية السيدة الإفريقية بالعاصمة، مرفوقًا بوزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب.

وخلال الزيارة، استمع الرئيس اللبناني والوفد المرافق له إلى شروحات وافية حول هذا المعلم الديني والتاريخي وذلك في إطار زيارته الرسمية للجزائر.

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