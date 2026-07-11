الرئيس المدير العام لسوناطراك يؤكد على أهمية الالتزام الصارم بمعايير الصحة والسلامة بمنشآت الإنتاج

من مصفاة أرزيو

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، نور الدين داودي، على الأهمية “القصوى” للالتزام الصارم بمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة على مستوى منشآت الإنتاج.

وجاء ذلك خلال زيارة عمل وتفقد قادته الخميس الماضي إلى مصفاة أرزيو بولاية وهران عقب الحادث الذي وقع على مستوى وحدة التعبئة الوحدوية للزيوت النهائية سعة 5 لترات 3900 بهدف الوقوف ميدانيا على الوضع والاطلاع عن كثب على ملابسات الحادث، وفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن بيان للمجمع صدر اليوم السبت، 11 جويلية.

وكان الرئيس المدير العام مرفوقا في هذه الزيارة بوفد رفيع المستوى.

وخلال معاينته لموقع الحادث، وقف على فعالية إجراءات التدابير الاستعجالية التي تم تسخيرها وكذا جودة التنظيم المعتمد، فضلا عن سرعة استجابة فرق التدخل وكفاءتها في التعامل مع الحادث.

ليؤكد الرئيس المدير العام للمجمع على “الأهمية القصوى للالتزام الصارم بمتطلبات الصحة والسلامة والبيئة على مستوى منشآت الإنتاج، معربا في الوقت ذاته عن بالغ شكره وتقديره لجميع فرق التدخل والإطارات التقنية للمصفاة وكافة الفاعلين الذين ساهموا في التحكم في هذا الحادث والسيطرة عليه”.

وكانت مصفاة أرزيو قد سجلت الخميس الماضي، على الساعة الثانية و30 دقيقة صباحا، حادثا على مستوى وحدة التعبئة الوحدوية للزيوت النهائية سعة 5 لترات 3900.

وهو الحادث الذي تمت السيطرة عليه دون تسجيل أي إصابات أو خسائر بشرية، ودون أن تتأثر وحدات الإنتاج المجاورة، التي تواصل نشاطها بشكل عادي.