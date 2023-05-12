الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية في قائمة أقوى قادة السياحة والسفر

احتل الرئيس المدير العام للجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، المرتبة 34 ضمن قائمة مجلة “فوربس” حول أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط.

وتولى بن سليمان منصبه الحالي في جوان 2022، وتتضمن شبكة الخطوط الجوية الجزائرية أكثر من 77 وجهة، منها 44 وجهة دولية.

وكما سبق لبن سليمان تولي عدة مناصب قبل انضمامه إلى الخطوط الجوية الجزائرية، منها المندوب العام لشركة “إيغل أزور” والمدير التجاري لإدارة خدمات مطار الجزائر.

وكشفت فوربس الشرق الأوسط، الجمعة، عن قائمة “أقوى قادة السياحة والسفر في الشرق الأوسط” للعام الثاني على التوالي، لتسلط الضوء على 100 من القادة الأكثر تأثيرًا في المنطقة، ممن يسعون لجعل المنطقة وجهة سياحية عالمية وجذابة.

واعتمدت فوربس لإعداد القائمة معايير عدة، لتصنيف القادة المقيمين في منطقة الشرق الأوسط، منها: حجم أعمال الشركة، بما فيها الإيرادات، وقيم الاستثمارات والأصول، وملكية الشركة والأصول، والمناصب التي يتولاها القائد، وخبرته المهنية، والإنجازات الأخرى.

وينحدر القادة المصنفون في قائمة العام من 33 جنسية، مع تصدر الإماراتيين بـ16 مشاركة، يليهم السعوديون بـ12 مشاركة، بينما ينتمي 10 قادة إلى الجنسية البريطانية.

وتهيمن شركات الضيافة والفنادق والمنتجعات بـ59 مشاركة، تليها شركات الطيران والمطارات بـ31 مشاركة. كذلك تشمل قائمة العام 8 مشاركات من الهيئات السياحية. وتضم الإمارات 5 شركات من بين شركات القادة المصنفين ضمن المراكز العشرة الأولى، فيما تضم السعودية 4 شركات، وقطر شركة واحدة.

يتصدر أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات ومجموعة الإمارات، القائمة للعام الثاني على التوالي.