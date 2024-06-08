الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك يلتقي نظيره الصيني

التقى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، رشيد حشيشي، ببكين، بالرئيس المدير العام للشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC), هو كيجون.

وأوضح بيان للمجمع أن اللقاءات الثنائية بين وفدي الشركتين تناولت “مواضيع رئيسية شملت المحروقات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التحول الرقمي والتقنيات المتقدمة في استكشاف وإنتاج المحروقات”.

وتعد الشركة الوطنية الصينية للبترول –حسب البيان– “أكبر منتج ومورد للنفط والغاز في الصين، فضلا عن كونها واحدة من أكبر مزودي خدمات حقول النفط في العالم، حيث تغطي عملياتها كافة مراحل سلسلة قيمة صناعة النفط والغاز ولديها سمعة عالمية في مجال الإنشاءات الهندسية”.

وسمح هذا اللقاء الذي يندرج في إطار “مساعي سوناطراك لاستكشاف فرص جديدة للتعاون والاستثمار مع الشركات الصينية الشريكة” باستعراض “سبل تعزيز العلاقات القائمة واستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع الشركة الوطنية الصينية للبترو, التي تعتبر فاعلا رئيسيا في قطاع البترول العالمي ومعروفة بخبرتها التكنولوجية”.

كما شكلت الطاقات الجديدة والمتجددة “نقطة تركيز هامة” في النقاشات التي درات بين الجانبين، وهذا تماشيا مع “جهود سوناطراك لتحديث وتحسين عملياتها من خلال التحول الرقمي واعتماد التقنيات المتقدمة”

وقد مكنت هذه الزيارة والنقاشات التي جرت خلالها من “تسليط الضوء على رغبة سوناطراك في تعزيز وتوسيع شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات الصينية.