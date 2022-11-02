الرئيس المصري: الشعب الجزائري العظيم نقدّره ونحترمه

في تصريح لقناة “الشروق نيوز”، عبّر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء، عن تهنئة للجزائريين بمناسبة ذكرى ثورة التحرير، ونجاح الجزائر في تنظيم القمة العربية الـ31.

وقال السيسي في تصريحه المقتضب:”أهنئ الشعب الجزائري، وفخامة الرئيس (تبون). وأتمنى لكم المزيد من التقدّم والنجاح”.وأضاف:”الشعب الجزائري شعب عظيم، نقدّره ونحترمه ونحبّه أيضا”.

أمير قطر يهنئ الرئيس تبون على نجاح القمة العربية

عبّر أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني صباح الأربعاء، عن تهنئة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على “نجاح القمة العربية الـ31″، التي تحتضنها الجزائر يومي 1 و2نوفمبر.

وقال الأمير تميم في تغريدة على تويتر:”أهنئ أخي الرئيس عبد المجيد تبون على نجاح القمة العربية الـ31. وأشكر أشقاءنا في الجزائر على حسن التنظيم وكرم الضيافة”.

وأضاف:”أتمنى أن تدفع مخرجات القمة العمل العربي المشترك إلى آفاق أرحب تلبي طموحات شعوبنا العربية في التنمية والازدهار، وتدعم الأمن والسلام في المنطقة”.

وحاكم دبي يغرّد عن شعب الجزائر “الأبي الشجاع”

أكد حاكم دبي ونائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، أن مواقف بلاده “ثابتة في دعم القضايا العربية”، على هامش مشاركته في القمة العربية التي تحتضنها الجزائر.

وقال بن راشد في تغريدة على تويتر:”شاركت اليوم في اجتماعات القمة العربية في الجزائر. جزائر المليون ونصف المليون شهيد، والشعب الأبيّ الشجاع”.

وأضاف:”مواقفنا في الخمسين عاماً الماضية ثابتة في دعم القضايا العربية، وستبقى. وتعزيز عملنا العربي المشترك سيبقى هدف رئيسي في سياستنا الخارجية”.