الرئيس المصري: ترامب يستحق الحصول على جائزة نوبل للسلام

لقاء سابق بين السيسي وترامب

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستحقّ الحصول على جائزة نوبل للسلام “عن جدارة”. لدوره في التوصّل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة.

وحسب ما ذكره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، فقد وصف السيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، الاتفاق الذي أبرم في وقت مبكر من اليوم في شرم الشيخ، بـ”الإنجاز التاريخي”.

وقال السيسي إن الاتفاق “تحقّق لحرص وسعي الرئيس ترامب، وجهوده الصادقة لتحقيق السلام”. مؤكدا أنه “يستحقّ، بناء على ذلك وعن جدارة، الحصول على جائزة نوبل للسلام”.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في وقت مبكر من اليوم، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة. خلال مفاوضات احتضنتها مصر وفق خطة أطلقها الرئيس الأمريكي.

ويتضمن الاتفاق حسب ما ذكره بيان لـ”حماس”، انسحاب الاحتلال من القطاع، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى.

من جهته، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “التوقيع على المرحلة الأولى من خطته للسلام، بين حماس وإسرائيل”.

وقال ترامب في منشور على منصة “تروث” الاجتماعية التي يملكها:”سيتمّ إطلاق سراح كل الرهائن قريبا جدا. وإسرائيل ستسحب قواتها نحو خط متّفق عليه”.

وتستعدّ اللجنة النرويجية المسؤولة عن منح جائزة نوبل للسلام، للإعلان عن الشخصية الفائزة بالجائزة في نسخة 2025، يوم الجمعة 10 ديسمبر 2025.

