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الرئيس المصري وملك الأردن : تهجير الفلسطينيين خط أحمر

الشروق أونلاين
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الرئيس المصري وملك الأردن : تهجير الفلسطينيين خط أحمر
حساب "إكس" الملك عبد الله الثاني
جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رفضه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وهذا خلال مداخلة له اليوم الخميس 23 نوفمبر.

جدد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رفضه لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، وهذا خلال مداخلة له اليوم الخميس 23 نوفمبر.

السيسي وخلال فعالية “تحيا مصر .. استجابة شعب تضامنا مع فلسطين” أكد أن المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة تضاف إلى سوابق التحديات التي تواجهها على مدار عقود “. وقال أن القضية الفلسطينية تواجهة منحنى شديد الخطورة والحساسية .

عبد الفتاح السيسي قال خلال مداخلته “لن نقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين ولا تصفية القضية الفلسطينية”، وشدد على أن “تهجير الفلسطينيين من غزة الى مصر خط أحمر”.

كما أضاف “حافظنا على استمرار فتح المعبر إلى غزة وأدخلنا 12 ألف طن من المساعدات، ونؤكد ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والتوصل لاتفاق سلام عادل وشامل”.

الملك الأردني، عبد الله الثاني، وفي تعليقه على تصريحات السيسي قال في منشور له على منصة إكس “نقف إلى جانب الشقيقة مصر في خندق واحد.”

وأضاف “الموقف الذي عبر عنه اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطا أحمر، يجسد موقفنا المشترك وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية”.

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