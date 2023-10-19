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الرئيس المصري وملك الأردن يؤكدان رفضهما لتهجير الفلسطينيين

الشروق أونلاين
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الرئيس المصري وملك الأردن يؤكدان رفضهما لتهجير الفلسطينيين
ح.م
جانب من القمة المصرية الأردنية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفضهما للتهجير القسري للفلسطينيين إلى أي من مصر أو الأردن. محذرين من خطورة هذه الدعوات على الأمن الإقليمي.

وشدد القائدان خلال القمة المصرية الأردنية التي عقدت في القاهرة يوم الخميس، على ضرورة “استمرارية وصول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر معبر رفح على نحو مستدام”.

كما استعرض الجانبان “الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر والأردن، للدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد”. مؤكدين “موقفهما الثابت إزاء حقّ الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة”.

ويستمرّ عدوان الاحتلال على الفلسطينيين لليوم الثالت عشر. عقب تنفيذ المقاومة لعملية “طوفان الأقصى” التي كبّدت المحتل ما يزيد عن 1300 قتيل.

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