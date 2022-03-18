الرئيس الموريتاني: شعبنا يواجه خطر الموت جوعا

قال الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، خلال لقائه بالجالية في إسبانيا بأنهم دولة فقيرة، والشعب فيها يواجه خطر الموت جوعا.

وخاطب ولد الغزواني ممثلين عن الجالية الموريتانية في إسبانيا خلال لقائه معهم مساء الخميس قائلا: “دولتكم تعرفها الأمم المتحدة، وقد صنفتها دولة فقيرة.. دولتكم لا يمكن لأي كان أن يقف عند إشارة المرور إلا وتدفق عليه المتسولون، وهم لا يفعلون ذلك ترفا، وإنما بسبب الجوع”.

وأضاف: “هناك أماكن لا يجد سكانها مياها للشرب، كما أنهم يعيشون في الظلام، لأنهم بدون كهرباء، وحتى في المدن التي توجد فيها خدمة الكهرباء فإنها تتقطع، فكيف نقول إننا دولتنا دولة غنية، وليست بحاجة لأي شيء، هذا بعيد من الواقع”.

وأردف: “حديثي معكم ليس حديثا سياسيا، وليس بهدف الانتخابات، وإنما بهدف الاطلاع على ظروف المواطنين، ونعتبر أن هذا جزء من مهمتنا التي كلفنا بها الشعب الموريتاني، وانتخبنا لها، وتحملناها، وعلينا القيام بها”.

وأوضح ولد الغزواني إن ما يمكن القيام به هو المتاح، مردفا أنه اختار أمثلة صادمة من الواقع، ومؤسفة للجميع، لكن الجميع يعرفها ويقدرها، داعيا الجالية إلى أن تنتظم وتتعاون، وإذا احتاج أحدهم ساعدوه، وهذا نوع من التضامن في جالياتنا، وجاليات الدول المجاورة لنا.

وبدأ ولد الغزواني،الأربعاء، زيارة لأسبانيا تستمر ثلاثة أيام التقى خلالها ملك أسبانيا، ورئيس حكومتها، وعدد من المسؤولين الأسبان.