-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
نشرية خاصة: ثلوج تتعدى 10 سم عبر 21 ولاية إلى غاية الأحد
الجزائر

الرئيس الموريتاني: طريق تيندوف- الزويرات ستكون له أبعاد مهمة

عادل.ف
  • 1977
  • 0
الرئيس الموريتاني: طريق تيندوف- الزويرات ستكون له أبعاد مهمة

 أعرب الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، عن اندهاشه من حجم المشروع الذي أطلقته الجزائر والخاص بمنطقة التبادل التجاري الحر بين الجزائر وموريتانيا في ولاية تندوف.

وفي كلمته له، عقب العرض المقدّم حول هذا المشروع، شكر الرئيس الموريتاني، الجزائر ورئيسها، عبد المجيد تبون، على هذا المشروع الضخم، مضيفا بأن إنجاز الجزائر لطريق برّي يربط مدينة الزويرات الموريتانية وتندوف الجزائرية، بمسافة 1000 كلم، مفيدا جدا وستكون له أبعاد مهمة وستستفيد منه دول غرب أفريقيا قاطبة.

وبخصوص ذات المشروع، أكد الرئيس محمد الغزواني، قدرة الجزائر على انجاز هذا المشروع في آجاله المحددة، لما تمكله الجزائر من امكانات ضخمة في انجاز الطرق.

مقالات ذات صلة
أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024

أخبار الجزائر ليوم الثلاثاء 20 فيفري 2024

“عزيمة الجزائر لن تكل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته”

“عزيمة الجزائر لن تكل حتى يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته”

إعادة هيكلة المزارع النموذجية سياسهم في تحقيق الأمن الغذائي

إعادة هيكلة المزارع النموذجية سياسهم في تحقيق الأمن الغذائي

تدشين معبرين حدوديين ثابتين بين الجزائر وموريتانيا

تدشين معبرين حدوديين ثابتين بين الجزائر وموريتانيا

خطوة هامة لفائدة مربي الأسماك في الجزائر

خطوة هامة لفائدة مربي الأسماك في الجزائر

رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر يؤكد استعداده للمساهمة في تنفيذ طلبات التعاون

رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر يؤكد استعداده للمساهمة في تنفيذ طلبات التعاون

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد