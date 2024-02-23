الرئيس الموريتاني: طريق تيندوف- الزويرات ستكون له أبعاد مهمة

أعرب الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، عن اندهاشه من حجم المشروع الذي أطلقته الجزائر والخاص بمنطقة التبادل التجاري الحر بين الجزائر وموريتانيا في ولاية تندوف.

وفي كلمته له، عقب العرض المقدّم حول هذا المشروع، شكر الرئيس الموريتاني، الجزائر ورئيسها، عبد المجيد تبون، على هذا المشروع الضخم، مضيفا بأن إنجاز الجزائر لطريق برّي يربط مدينة الزويرات الموريتانية وتندوف الجزائرية، بمسافة 1000 كلم، مفيدا جدا وستكون له أبعاد مهمة وستستفيد منه دول غرب أفريقيا قاطبة.

وبخصوص ذات المشروع، أكد الرئيس محمد الغزواني، قدرة الجزائر على انجاز هذا المشروع في آجاله المحددة، لما تمكله الجزائر من امكانات ضخمة في انجاز الطرق.