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الرئيس الموريتاني في الجزائر هذا الاثنين
الجزائر

الرئيس الموريتاني في الجزائر هذا الاثنين

الشروق أونلاين
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الرئيس الموريتاني في الجزائر هذا الاثنين
ح.م
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني

يحل رئيس الجمهورية الموريتانية الاسلامية محمد ولد الشيخ الغزواني، الاثنين، بالجزائر في زيارة رسمية تدوم 3 أيام بدعوة من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

بيان رئاسة الجمهورية:

بدعوة من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يشرع السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، في زيارة دولة إلى الجزائر ، تدوم ثلاثة أيام ابتداءً من 27 إلى 29 ديسمبر 2021.

وتدخل الزيارة في إطار تقوية العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بما يخدم البلدين الشقيقين

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