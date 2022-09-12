الرئيس الموريتاني يستقبل ستافان دي ميستورا

استقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني يوم الإثنين في العاصمة نواكشوط، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد تناولت المباحثات بين الطرفين “سبل وآفاق تحرك المسؤول الدولي لحلحلة النزاع في الأراضي الصحراوية”.

لعمامرة يستقبل دي ميستورا

وفي 5 سبتمبر 2022، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى الصحراء الغربية ستافان دي ميستورا.

وحسب بيان للوزارة، فقد ناقش الطرفان في لقائهما “آخر التطورات السياسية المتعلقة بالقضية الصحراوية، وآفاق تعزيز الجهود الأممية لاستئناف المفاوضات بين طرفي النزاع”.

واتفق الجانبان على ضرورة التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين، يضمن تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، وفقا لقرارات الأمم المتحدة”.

وتم اللقاء بحضور السفير عمار بلاني المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي.

دي ميستورا يلتقي مع الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي

ويوم 4 سبتمبر 2022ن التقى المبعوث الخاصّ للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا مساء الأحد، الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي بمقر الرئاسة الصحراوية.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية، فقد أجرى دي ميستورا لقاء مغلقا مع الرئيس الصحراوي، بحضور ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمر.

ويأتي هذا اللقاء في إطار الجولة الثانية للمبعوث الأممي في مخيمات اللاجئين الصحراويين، في سبيل “تعميق المشاورات مع أطراف النزاع في الصحراء الغربية، من أجل إعداد تقرير سيقدم لمجلس الأمن شهر أكتوبر القادم”.