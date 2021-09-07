-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس الموريتاني يستقبل لعمامرة بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون

الشروق أونلاين
  • 129
  • 0
الرئيس الموريتاني يستقبل لعمامرة بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، من قبل الرئيس الموريتاني،  محمد ولد الشيخ الغزواني.

وجاء في بيان للوزارة الثلاثاء” فور وصوله اليوم إلى نواكشوط، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، من قبل الرئيس الموريتاني، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث أبلغه التحيات الأخوية وفحوى رسالة شفوية من أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبدوره، حمل الرئيس الموريتاني الوزير  لعمامرة نقل تحياته الخالصة وتقديره العميق إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون.”

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية والتأكيد على الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما رحب الجانبان بالتطور المستمر الذي تشهده هذه العلاقات في كافة المجالات في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من قبل قائدي البلدين.

وفضلا عن ذلك، تناولت المحادثات الأوضاع الراهنة على الصعيدين المغاربي والعربي، إلى جانب التحديات المشتركة في منطقة الساحل والصحراء وسبل تعزيز سنة التشاور والتنسيق فيما يخص القضايا الإفريقية والعربية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الاستحقاق القادم للقمة العربية بالجزائر.

مقالات ذات صلة
وزارة الطاقة: اجتماع لجنة مشتركة بين القطاعات لمشروع غار جبيلات

وزارة الطاقة: اجتماع لجنة مشتركة بين القطاعات لمشروع غار جبيلات

انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا ببسكرة

انتشال جثتي طفلين توفيا غرقا ببسكرة

القطب الجزائي بوهران يفصل قريبا في أكبر قضية فساد

القطب الجزائي بوهران يفصل قريبا في أكبر قضية فساد

تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية عبر عدة ولايات غربية

تنبيه حول الطقس: أمطار رعدية عبر عدة ولايات غربية

عدم الالتزام بالحجر الصحي: تسجيل أزيد من 18 ألف مخالفة منذ 17 أوت الماضي

عدم الالتزام بالحجر الصحي: تسجيل أزيد من 18 ألف مخالفة منذ 17 أوت الماضي

هؤلاء الجزائريون مسموح لهم السفر بتأشيرة “شنغن” سياحية

هؤلاء الجزائريون مسموح لهم السفر بتأشيرة “شنغن” سياحية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد