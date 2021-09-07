الرئيس الموريتاني يستقبل لعمامرة بصفته مبعوثا خاصا للرئيس تبون

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، من قبل الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني.

وجاء في بيان للوزارة الثلاثاء” فور وصوله اليوم إلى نواكشوط، استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد رمطان لعمامرة، بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، من قبل الرئيس الموريتاني، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث أبلغه التحيات الأخوية وفحوى رسالة شفوية من أخيه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبدوره، حمل الرئيس الموريتاني الوزير لعمامرة نقل تحياته الخالصة وتقديره العميق إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون.”

وشكل اللقاء فرصة لاستعراض العلاقات الثنائية والتأكيد على الروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما رحب الجانبان بالتطور المستمر الذي تشهده هذه العلاقات في كافة المجالات في ظل ما تحظى به من دعم واهتمام من قبل قائدي البلدين.

وفضلا عن ذلك، تناولت المحادثات الأوضاع الراهنة على الصعيدين المغاربي والعربي، إلى جانب التحديات المشتركة في منطقة الساحل والصحراء وسبل تعزيز سنة التشاور والتنسيق فيما يخص القضايا الإفريقية والعربية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الاستحقاق القادم للقمة العربية بالجزائر.