الرئيس الموريتاني يقرر حل البرلمان

وقع رئيس موريتانيا، محمد ولد الغزواني، الاثنين مرسوما بحل الجمعية الوطنية (البرلمان)، وذلك تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابة والمحلية المقررة في 13 ماي المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية: إن رئيس الجمهورية، بعد استشارة الوزير الأول ورئيس الجمعية الوطنية، وبعد الإطلاع على المادة 31 (جديدة) من دستور 20 يوليو1991 المراجع في السنوات 2012،2006 و2017، يــرســم : حل الجمعية الوطنية.

وحسب وسائل إعلام محلية، يتوقع أن تصادق الحكومة في اجتماع استثنائي اليوم على مرسوم استدعاء هيئة الناخبين الذي سيوقعه الوزير الأول محمد ولد بلال.

وفي 22 فيفري الماضي، أعلنت الحكومة الموريتانية انعقاد الانتخابات النيابية والمحلية في 13 ماي المقبل.

كما أوضحت أن الحملات الانتخابية تبدأ في 28 أفريل 2023 عند الساعة صفر، وتختتم في 11 ماي 2023 عند منتصف الليل.