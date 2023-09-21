الرئيس النيجيري المخلوع يلجأ للقضاء لإعادته إلى الحكم  

قام رئيس النيجر المخلوع، محمد بازوم، برفع دعوى قضائية لدى محكمة دول غرب إفريقيا ضد الانقلابيين الذين أطاحوا به في 26 جويلية.

قام رئيس النيجر المخلوع، محمد بازوم، برفع دعوى قضائية ضد الانقلابيين الذين أطاحوا به في 26 جويلية. حيث لجأ إلى محكمة دول غرب إفريقيا من أجل إطلاق سراحه هو وعائلته المحتجزين منذ الإطاحة به.

حسب ما ذكرته وكالة “فرانس برس”، فالرئيس النيجيري المخلوع، محمد بازوم، قد رفع دعوى قضائية من أجل إطلاق سراحه والعودة للنظام الدستوري في البلاد.

الوكالة نقلت عن محاميه، سايدو ديانيي تصريحه “نحن نطالب (…) نظرا لانتهاك الحقوق السياسية، بإلزام دولة النيجر باستعادة النظام الدستوري فورا من خلال تسليم السلطة للرئيس بازوم الذي يجب أن يستمر في ممارستها حتى نهاية عهدته في 2 أفريل 2026“.

القضية رفعها الرئيس النيجيري أمام محكمة المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا، التي تعد النيجر عضوا فيها، يوم 18 سبتمبر.