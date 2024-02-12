الرئيس تبـون يترأس اجتماعا لتقييم عمل الوكالة الفضائية الجزائرية

ترأس اليوم عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، اجتماعا لتقييم عمل الوكالة الفضائية الجزائرية، وبحث وضعيتها الحالية من الجانبين الهيكلي والمالي، وكيفيات تطوير عملها.

وخرج الاجتماع، حسب ما ذكره بيان للرئاسة، بقرار يقضي “بتزويد الوكالة بأحدث الوسائل التقنية الفضائية. تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة”.

“كما قرّر الاجتماع رصد الإمكانيات المالية والبشرية المكوّنة، في اختصاصات عالية ودقيقة، من خرّيجي معاهد التعليم العالي للرياضيات، والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي”.

وسيتمّ هذا “وفق نظرة استشرافية، تمتد إلى غاية 2040. وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للجزائر”، يضيف البيان.

وحضر الاجتماع كل من:

الوزير الأول،

رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،

مدير ديوان رئاسة الجمهورية،

وزير المالية،

وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية،

مستشار رئيس الجمهورية المكلّف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع،

المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية،

رئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد بالجيش الوطني الشعبي.

وأنشئت الوكالة الفضائية الجزائرية في جانفي 2002، لتكون “أداة تصوّر وتنفيذ للسياسة الوطنية لتعزيز وتطوير النشاط الفضائي، في المجال التكنولوجي والعلمي والتطبيقي”.