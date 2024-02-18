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الجزائر

الرئيس تبـون يدعو للانتقال إلى السرعة القصوى لرقمنة كلّ القطاعات

الشروق أونلاين
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الرئيس تبـون يدعو للانتقال إلى السرعة القصوى لرقمنة كلّ القطاعات
ح.م
جانب من الاجتماع

شدّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، على ضرورة الانتقال إلى السرعة القصوى في مسار الرقمنة، إلى أن تشمل جميع القطاعات.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تناول عرض حال مرحلي لاستراتيجية الرقمنة. إلى جانب ملفات أخرى اقتصادية واجتماعية أخرى.

حيث أمر رئيس الجمهورية وزراء الحكومة، بالإسراع في رقمنة المعطيات الخاصة بكل قطاع، تحضيرا لإطلاق الأرضية التقنية وتوطين المعلومات.

كما أسدى إلى المحافظة السامية للرقمنة تعليمات بتحضير عرض أمام مجلس الوزراء للمصادقة، يتعلق بالتعاقد مع شركة “هواوي” الصينية لإنشاء مركز لتخزين المعلومات في الجزائر.

وكان الرئيس تبون، قد أمر في اجتماع سابق لمجلس الوزراء شهر أفريل 2023، بتجسيد مشروع رقمنة قطاعات أملاك الدولة والضرائب والجمارك، في غضون 6 أشهر على أقصى تقدير.

وحسب ما جاء في بيان ذلك الاجتماع، فقد اعتبر الرئيس تبون أن “الهدف من الرقمنة، ليس تحديث وعصرنة المعاملات الإدارية، التي تعتبر تحصيل حاصل في هذا المجال”.

“وإنما هي قضية أمن قومي، وخدمة لمصالح المواطن، وعلى رأسها التحديد الدقيق لأملاك الدولة، وأملاك الأفراد”، يقول الرئيس.

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