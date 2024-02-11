الرئيس تبـون يستقبل رئيس “حمس”.. وهذا ما دار بينهما

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حساني، بطلب منه، حسب ما ذكره بيان للرئاسة.

وقال حساني في تصريحه عقب اللقاء، أن استقباله من طرف الرئيس “يأتي ضمن سلوك التواصل والتشاور المستمر”. مؤكدا أنه “تناول مجموعة من الملفات”.

وعلى رأس هذه الملفات، تطرق اللقاء بين الرئيس تبون وحساني إلى “الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد”. إلى جانب الوضع الدولي، والقضية الفلسطينية.

“حيث تمّ بحث مختلف السبل التي تسعى الجزائر من خلال حراكها الدبلوماسي الكبير، من موقعها كعضو غير دائم في مجلس الأمن”، يتابع المتحدث.

قبل أن يضيف:”هناك ملفات أخرى لها صلة بالتحوّلات الكبرى، وعلى رأسها ما يجري في منطقة الساحل من تطوّرات، وأثرها على السلم والتنمية والاستقرار في إفريقيا ككل”.

وحظي رئيس حركة مجتمع السلم باستقبال رئيس الجمهورية مرّتين في جوان ونوفمبر 2023، للحديث حول قضايا وطنية ودولية، حسب ما أفادت به بيانات وتصريحات سابقة للجانبين.