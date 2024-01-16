الرئيس تبـون يستقبل نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة الصيني

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة الصيني ليو غيوزهونغ، الذي يزور الجزائر.

وحضر اللقاء حسب ما ذكره بيان للرئاسة، مدير الديوان بوعلام بوعلام، ووزير السكن طارق بلعريبي، والأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان.

وحظي المسؤول الصيني في وقت سابق من اليوم، باستقبال الوزير الأول نذير العرباوي بقصر الحكومة. في مستهلّ زيارة عمل التي يقوم بها إلى الجزائر.

حيث عقد الجانبان “جلسة عمل لإجراء تقييم شامل لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين، والوقوف على واقعها وآفاقها”.

كما ثمن الطرفان “ما تم تحقيقه من مكاسب، يترجمها حجم مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين”. وشددا على “أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين”.

وتأتي زيارة غيوزهونغ للجزائر، في إطار متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري إلى الصين في جويلية 2023.