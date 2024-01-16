-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبـون يستقبل نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة الصيني

الشروق أونلاين
  • 267
  • 0
الرئيس تبـون يستقبل نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة الصيني
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، نائب الوزير الأول لمجلس شؤون الدولة الصيني ليو غيوزهونغ، الذي يزور الجزائر.

وحضر اللقاء حسب ما ذكره بيان للرئاسة، مدير الديوان بوعلام بوعلام، ووزير السكن طارق بلعريبي، والأمين العام لوزارة الخارجية لوناس مقرمان.

وحظي المسؤول الصيني في وقت سابق من اليوم، باستقبال الوزير الأول نذير العرباوي بقصر الحكومة. في مستهلّ زيارة عمل التي يقوم بها إلى الجزائر.

حيث عقد الجانبان “جلسة عمل لإجراء تقييم شامل لعلاقات التعاون القائمة بين البلدين، والوقوف على واقعها وآفاقها”.

كما ثمن الطرفان “ما تم تحقيقه من مكاسب، يترجمها حجم مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين”. وشددا على “أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين”.

وتأتي زيارة غيوزهونغ للجزائر، في إطار متابعة تنفيذ مخرجات زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الجزائري إلى الصين في جويلية 2023.

مقالات ذات صلة
حمس تشيد بتحرك الجزائر ضد التهجير القسري للفلسطينيين

حمس تشيد بتحرك الجزائر ضد التهجير القسري للفلسطينيين

الكشف عن موعد ومكان تنظيم صالون التوظيف

الكشف عن موعد ومكان تنظيم صالون التوظيف

“يا رجالة يا مصريين.. فين النخوة وفين الدين”.. شاهد ما فعلته امرأة وسط القاهرة نصرة لفلسطين!

“يا رجالة يا مصريين.. فين النخوة وفين الدين”.. شاهد ما فعلته امرأة وسط القاهرة نصرة لفلسطين!

الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد

الرئيس تبون يتسلّم أوراق اعتماد 3 سفراء جدد

سونلغاز تعلّق عمليات قطع الكهرباء عن زبائنها المتأخرين

سونلغاز تعلّق عمليات قطع الكهرباء عن زبائنها المتأخرين

عرض الأملاك المنهوبة للبيع وهذه شروط العملية

عرض الأملاك المنهوبة للبيع وهذه شروط العملية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد