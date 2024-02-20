الرئيس تبـون يعقد اجتماع عمل حول مناطق التجارة الحرّة

عقد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الثلاثاء، اجتماع عمل خُصّص لمناطق التجارة الحرة. لا سيّما تلك المتعلّقة بمنطقة التجارة الحرة مع موريتانيا في تندوف.

وشارك في الاجتماع إلى جانب وزراء في الحكومة، مستشار رئيس الجمهورية ووزير التجارة السابق كمال رزيق.

وأكد رئيس الجمهورية في وقت سابق، أن الجزائر ستنشئ في عام 2024 الجاري، عدّة مناطق حرّة للتبادل مع كل من موريتانيا ومالي والنيجر وتونس وليبيا.

جاء ذلك في كلمته التي وجهها عن بعد، للمشاركين في أشغال اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي. بمناسبة اجتماعها الحادي والأربعين.