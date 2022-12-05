الرئيس تبون: أدرك تمام الإدراك طموح الشعب إلى جزائر مهابة الجانب

قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاثنين، أنه يدرك “تمام الإدراك” طموحات الشعب الجزائري إلى”عدالة حقة” وإلى “الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب”.

وأوضح الرئيس تبون في كلمة وجهها للمشاركين في الملتقى الدولي الذي نظمته المحكمة الدستورية، قرأها نيابة عنه، بوعلام بوعلام المستشار المكلف بالشؤون القانونية والقضائية “أدرك تمام الإدراك طموحاته (الشعب) لعدالة حقة وإلى الازدهار والتنمية في جزائر جديدة مهابة الجانب، تتبوء مكانتها التي تستحقها على الصعيدين الإقليمي والدولي، مكانة تتناسب وقدراتها البشرية والمادية وتوافق وتضحيات أبنائها الجسام خلال ثورة التحرير المظفرة وعبر مختلف محطات تاريخها المجيد”.

وأضاف: “منذ ثلاث سنوات وفي يوم 19 ديسمبر 2019 بالذات وشحت في هذا المبنى بالذات،بأعلى أوسمة التشريف بأن تم تنصيبي رسميا رئيسا منتخبا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهي الأمانة التي أحملها ما استطعت بمنتهى الوفاء لثقة شعبنا الأبي”.

وشدد على أن “الدستور جاء ليجعل من المحكمة الدستورية حصنا منيعا للديمقراطية واستقرار النظام الجمهوري في جزائر حريصة على كرامة الانسان“.

وأضاف رئيس الجمهورية، “نؤكد أن لقاء اليوم فرصة حقيقية لتبادل الخبرات وتمكين المواطن من الدفاع عن حقوقه التي يكفلها الدستور”.

وانطلقت، صباح الاثنين، أشغال الملتقى الدولي الأول الموسوم بـ “حق المواطن في الوصول إلى القضاء الدستوري في ضوء الأنظمة المقارنة” بقصر الأمم، بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس المحكمة الدستورية.