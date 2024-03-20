الرئيس تبون: أزلام العصابة تلفظ أنفاسها الأخيرة

خلال استقباله وفدا عن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري

أفاد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بوفد من مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري، الأربعاء، أن قيمة المشاريع الاستثمارية في الجزائر، بلغت إلى غاية نهاية فيفري الأخير، ما لا يقل عن 3950 مليار دينار.

وجاء في اللقاء أنّ مُجمل المشاريع الاستثمارية من نوفمبر 2022 إلى نهاية فيفري 2024، بلغت 6103 مشاريع بقيمة 3068 مليار دينار، مما سمح بخلق 150 ألف منصب شغل مباشر.

وبلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة 38 مليار دينار، في حين بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية بالشراكة 844 مليار دينار جزائري.

وهنّأ رئيس الجمهورية مجلس تجديد الاقتصاد، الذي يقوده كمال مولى، على دورها المساهم في بناء الاقتصاد الوطني، وهو ما يجعلها تحظى بالثقة التامة لدى الرئيس، وأيضا احترام الشركاء الأجانب، مثمّناً نجاحها في المساهمة في استقرار السوق الوطنية، وكل الفاعلين الاقتصاديين.

وبالمناسبة، أكد رئيس الجمهورية أن مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري هو منظمة مواطناتية، بما تضُمّه من أعضاء وطنيين ونزهاء، مشجعا إياهم ومن خلالهم جميع المتعاملين الاقتصاديين على المضي قدماً، في تطوير الاقتصاد الوطني، رغم محاولات استهدافها وتشويه سمعتها من أزلام العصابة، التي تلفظ أنفاسها الأخيرة.