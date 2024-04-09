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الجزائر

الرئيس تبون: أشكر كل الفاعلين الاقتصاديين على وقوفهم إلى جانب المواطن في رمضان (فيديو)

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: أشكر كل الفاعلين الاقتصاديين على وقوفهم إلى جانب المواطن في رمضان (فيديو)
ح.م
رئيس الجمهورية

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء، كلمة متلفزة للجزائريين، هنأهم فيها بمناسبة حلول عيد الفطر.

وقال الرئيس تبون في مستهلّ تهنئته:”نستقبل غدا أول أيام عيد الفطر المبارك، سائلين الله أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال”.

قبل أن يضيف:”عشنا شهر رمضان هذا العام في جوّ روحاني متميز، وفي طمأنينة من المواطن أمام الوفرة والتحكّم في الأسعار”.

“حيث أصبح للمواطن خيارات حمته من حسابات أصحاب المصالح الضيقة، التي كان رهينا لها في مثل هذا الشهر، من السنوات السابقة”، يتابع الرئيس.

وعبّر رئيس الجمهورية في هذا السياق، عن شكره “للتجار الخيّرين الرحماء، وممثليهم، وكلّ الفاعلين والشركاء الاقتصاديين على ما بذلوه في وقوفهم إلى جانب المواطن”.

ووصف الرئيس مبادرات المتعاملين الاقتصاديين في هذا الشأن بأنها كانت “أجمل صور للتكاثف والتضامن مع المواطنين في عمق المجتمع الجزائري”.

قبل أن يختم بالقول:”أجدّد لكم ولجاليتنا في الخارج، تهانيّ الخالصة بعيد الفطر المبارك. دون أن ننسى أهلنا في فلسطين المحتلة وغزة الجريحة”.

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