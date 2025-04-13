الرئيس تبون: أطلب منكم رفع الروح الوطنية للدفع باقتصادنا نحو الأمام

دعا الرئيس عبد المجيد تبون، المتعاملين الاقتصاديين، خلال لقائه السنوي معهم، اليوم الأحد 13 أفريل، لـ”رفع الروح الوطنية للدفع باقتصادنا نحو الأمام”.

وقال الرئيس تبون “ألِحُ عليكم اليوم لخلق بنوككم الخاصة حتى تسجلوا حضوركم أكثر في الإدارة. هناك أموال طائلة مخزنة في الأقبية..استثمروها في إنشاء بنوك خاصة. من يريد إنشاء شركات في مجال النقل البحري فليتفض”.

وكشف الرئيس تبون انه مع نهاية السنة الجارية تكون السكة الحديدية قد وصلت إلى ولاية بشار لنقل خام الحديد والصلب. كما أعلن أن الجزائر وصلت إلى إنتاج 41 مليون طن من الإسمنت سنويا، و”يجب إعادة تنظيم التصدير”.

وألح الرئيس تبون “الدولة بصدد تصليح أوضاعها وأنتم كذلك عليكم إصلاح أوضاعكم.”

كما لفت الرئيس في كلمته “في وجود ALGEX وديناصوراتها حققت الجزائر معجزة تصدير 7 ملايير دولار خارج المحروقات، لكننا سجلنا بعض التراجع لظروف موضوعية.”

وعاد على مراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قائلا “الدول الأوربية شركاء للجزائر، وقد قبلوا فكرة مراجعة اتفاق الشراكة.. لن نطلب منهم المستحيل وأنتم جزء لا يتجزأ من هذه المراجعة”.

الرئيس تبون تطرق كذلك إلى قطاع السياحة مؤكدا ” السياحة استثمار حر لمن أراد”، ولافتا “التسهيلات في الحصول على التأشيرات للأجانب وصلت حدّ منحها لطالبيها بالمطارات..ماذا يُراد مناّ أكثر من ذلك!”