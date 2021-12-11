الرئيس تبون: أقف بإجلال وإكبار أمام تضحيات الجزائريات والجزائريين في ملحمة 11 ديسمبر  

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت، أنه يقف “بإجلال وإكبار” أمام تضحيات الجزائريات والجزائريين في مظاهرات 11 ديسمبر 1960، واصفا تلك الأحداث بملحمة، من ملاحم المجد”.

وفي تغريدة له على صفحته الرسمية بموقع تويتر، قال الرئيس تبون: “في الذكرى الحادية والستين (61) لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، أقف بإجلال وإكبار أمام تضحيات الجزائريات والجزائريين في تلك الملحمة، من ملاحم المجد”.

وأضاف قائلا: “في هذه الذكرى من ذكريات التحدي والإصرار على درب استعادة السيادة الوطنية، أترحم بخشوع على أرواح شهدائنا الأبرار”.