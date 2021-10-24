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الجزائر

الرئيس تبون: احترام قرارات القضاء واجب على من هم في هرم الدولة

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: احترام قرارات القضاء واجب على من هم في هرم الدولة
ح.م
جانب من حفل الافتتاح

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، إلى احترام قرارات القضاء والسهر على تنفيذها من قبل الجميع مهما كانت مكانتهم في هرم الدولة.

وأكد الرئيس تبون خلال إشرافه على على افتتاح السنة القضائية 2021-2022، إن تنفيذ الأحكام هو شرط أساسي وجوهري نابع من سيادة لأن الأحكام تصدر باسم الشعب الجزائري.

وتساءل رئيس الجمهورية: ما فائدة سن النصوص القانونية وإصدار الأحكام القضائية إذا لم تنفذ في أسرع وقت ممكن ليسترجع كل ذي حق حقه؟

وحسبه، هذه ظاهرة في بعض مؤسسات الدولة التي لا تحترم قرارات القاضي وهذا غير ممكن لأنه لا يمكن بناء دولة قانون، إذا كان قرار يصدر لصالح مواطن ولا يأخذ حقه.

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صبيحة الأحد، على افتتاح السنة القضائية 2021-2022.

وجرت مراسيم الإفتتاح بالمحكمة العليا وبحضور رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد المجيد تبون.

وشارك في مراسيم الافتتاح  رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة، الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء من الحكومة.

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التعليقات
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  • موكل به

    سيدي الرئيس الرجاء تغيير قانون الفساد لسنة 2006 الذي تحاكمون به العصابة بأقصى عقوبة 15 سنة ولو يسرق و يبيع البلد كله هذا القانون يجعل يساوي بين سارق البيضة وسارق الجمل وبين سارق الهاتف وسارق الملايير الممليرة !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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