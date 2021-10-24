الرئيس تبون: احترام قرارات القضاء واجب على من هم في هرم الدولة

دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، إلى احترام قرارات القضاء والسهر على تنفيذها من قبل الجميع مهما كانت مكانتهم في هرم الدولة.

وأكد الرئيس تبون خلال إشرافه على على افتتاح السنة القضائية 2021-2022، إن تنفيذ الأحكام هو شرط أساسي وجوهري نابع من سيادة لأن الأحكام تصدر باسم الشعب الجزائري.

وتساءل رئيس الجمهورية: ما فائدة سن النصوص القانونية وإصدار الأحكام القضائية إذا لم تنفذ في أسرع وقت ممكن ليسترجع كل ذي حق حقه؟

وحسبه، هذه ظاهرة في بعض مؤسسات الدولة التي لا تحترم قرارات القاضي وهذا غير ممكن لأنه لا يمكن بناء دولة قانون، إذا كان قرار يصدر لصالح مواطن ولا يأخذ حقه.

وأشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، صبيحة الأحد، على افتتاح السنة القضائية 2021-2022.

وجرت مراسيم الإفتتاح بالمحكمة العليا وبحضور رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للقضاء عبد المجيد تبون.

وشارك في مراسيم الافتتاح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السعيد شنقريحة، الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري وأعضاء من الحكومة.