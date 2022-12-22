-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الرئيس تبون: استرجعنا نحو 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة

الشروق أونلاين
  • 3617
  • 0
الرئيس تبون: استرجعنا نحو 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة
ح.م
جانب من اللقاء الدوري للرئيس تبون مع الإعلام

في لقاء جديد مع وسائل الإعلام الوطنية، يبث مساء الخميس، كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في قضايا الفساد.

وحسب بيان للرئاسة، سيبث اللقاء الدوري للرئيس تبون، مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، في تمام الثامنة والنصف 20:30 أمسية الخميس.

وتحدّث الرئيس تبون في هذا اللقاء عن موضوع استرجاع الأموال المنهوبة في قضايا الفساد. حيث أكد يقول:”استرجعنا نحو 20 مليار دولار”. مضيفا:”هناك آليات لاسترجاع الأموال (المنهوبة) المخزّنة هنا وهناك”.

وعن تعميم الرقمنة في الجزائر أكد الرئيس:”سيأتي اليوم الذي تصبح فيه الرقمنة واقعا (في الجزائر) وسيُكشف ماكان مستورا”.

كما تطرق لقاء الرئيس إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، حيث كشف عن “زيادات في رواتب الموظفين بشكل سنوي”.

وفي الشأن الدولي، نفى رئيس الجمهورية وجود أي وساطة لأي جهة، بين الجزائر والمغرب. وقال الرئيس تبون:”لوكانت هناك وساطة، فالشعب أولى بالمعلومة (بشأنها)”.

مقالات ذات صلة
أنبوب الغاز والوساطة .. خلفيات بروباغندا النظام المغربي ضد الجزائر

أنبوب الغاز والوساطة .. خلفيات بروباغندا النظام المغربي ضد الجزائر

مفوضية اللاجئين الأممية توجه رسالة شكر للجزائر

مفوضية اللاجئين الأممية توجه رسالة شكر للجزائر

مسبوق ينشئ مؤسسة وهمية للتكوين في عدة اختصاصات

مسبوق ينشئ مؤسسة وهمية للتكوين في عدة اختصاصات

مجلس قضاء الجزائر: 3 سنوات حبسا بحق عبد الوحيد طمار وزير السكن السابق

مجلس قضاء الجزائر: 3 سنوات حبسا بحق عبد الوحيد طمار وزير السكن السابق

رفض ملف التأشيرة ومنع الحصول عليها مستقبلا لهؤلاء!

رفض ملف التأشيرة ومنع الحصول عليها مستقبلا لهؤلاء!

وزارة الداخلية: إنهاء 93 بالمائة من مشاريع مناطق الظل

وزارة الداخلية: إنهاء 93 بالمائة من مشاريع مناطق الظل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد