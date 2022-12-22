الرئيس تبون: استرجعنا نحو 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة

في لقاء جديد مع وسائل الإعلام الوطنية، يبث مساء الخميس، كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن استرجاع 20 مليار دولار من الأموال المنهوبة في قضايا الفساد.

وحسب بيان للرئاسة، سيبث اللقاء الدوري للرئيس تبون، مع ممثلي وسائل الإعلام الوطنية، في تمام الثامنة والنصف 20:30 أمسية الخميس.

وتحدّث الرئيس تبون في هذا اللقاء عن موضوع استرجاع الأموال المنهوبة في قضايا الفساد. حيث أكد يقول:”استرجعنا نحو 20 مليار دولار”. مضيفا:”هناك آليات لاسترجاع الأموال (المنهوبة) المخزّنة هنا وهناك”.

وعن تعميم الرقمنة في الجزائر أكد الرئيس:”سيأتي اليوم الذي تصبح فيه الرقمنة واقعا (في الجزائر) وسيُكشف ماكان مستورا”.

كما تطرق لقاء الرئيس إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، حيث كشف عن “زيادات في رواتب الموظفين بشكل سنوي”.

وفي الشأن الدولي، نفى رئيس الجمهورية وجود أي وساطة لأي جهة، بين الجزائر والمغرب. وقال الرئيس تبون:”لوكانت هناك وساطة، فالشعب أولى بالمعلومة (بشأنها)”.