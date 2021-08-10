الرئيس تبون: استشهاد 25 جندي نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من الحرائق

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، استشهاد 25 جندي من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من 100 مواطن من النيران.

وجاء في منشور لرئيس الجمهورية، الثلاثاء، عبر حسابه على فايسبوك” ببالغ الحزن والأسى، بلغني نبأ استشهاد 25 فردا من أفراد الجيش الوطني الشعبي، بعد أن نجحوا في إنقاذ أكثر من مائة مواطن من النيران الملتهبة، بجبال بجاية وتيزي وزو.

أمام هذا الخطب الجلل، ننحني بخشوع أمام أرواح أبناء الوطن البررة.

تعازيّ لكل أسر الشهداء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وزارة الدفاع: إستشهاد 18 عسكري وإنقاذ 110 مواطنا من بين لهب النيران

كشفت وزارة الدفاع الوطني، عن استشهاد 18 عسكري و إصابة 21 آخر إنقاذ 110 مواطنا من بين لهب النيران.

بيان وزارة الدفاع

على إثر الحرائق الإجرامية التي نشبت بالناحية العسكرية الأولى، خاصة بولاية تيزي وزو، وبالناحية العسكرية الخامسة، لا سيما بولاية بجاية، تم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية، منذ الساعات الأولى لاندلاع الحرائق، بتدخل أعوان الحماية المدنية ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خاصة بمنطقة إيشلاظن، بين بلديتي عين الحمام والأربعاء نات-إيراثن بولاية تيزي وزو، وكذا في ولاية بجاية بمنطقة تالة حمدون.

خلال هذه التدخلات، سجلت وزارة الدفاع الوطني، بكل أسف، وفاة ثمانية عشرة (18) عسكري، من بينهم دركي (01) واحد، تابعين لمفرزة من الكتيبة 57 مشاة خفيفة، المتواجدة بمنطقة إيشلاظن، إضافة إلى إصابة ستة (06) عسكريين بحروق متفاوتة الخطورة. كما أصيب سبعة (07) عسكريين بجروح، وأربعة (04) بحروق بليغة وأربعة (04) آخرين بحروق خفيفة، تابعين للكتيبة الرابعة للمشاة المستقلة، المتواجدة بتالة حمدون، بولاية بجاية، بالناحية العسكرية الخامسة، والتي تمكنت بتدخلها من إنقاذ مائة وعشرة (110) مواطنا، بين نساء ورجال وأطفال من ألسنة النيران.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم السيد الفريق شنڨريحة السعيد، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي باسمه ونيابة عن جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بخالص التعازي والمواساة لأسر الشهداء وذويهم وللمؤسسة العسكرية، راجيا من الله تعالى أن يتغمد أرواحهم الطاهرة برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته مع الشهداء والصديقين الأبرار، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل، متمنيا الشفاء العاجل لبقية المصابين.

ويبقى الجيش الوطني الشعبي مجندا إلى جانب إخوانه المواطنين حتى الإخماد النهائي للحرائق.