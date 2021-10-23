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الجزائر
في رسالة  وجهها لنساء ورجال الصحافة الوطني

الرئيس تبون: الإعلام يحتل موقعًا متقدمًا في الدفاع عن مصالح الشعوب

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: الإعلام يحتل موقعًا متقدمًا في الدفاع عن مصالح الشعوب

أشاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بالروح الوطنية والمهنية لنساء ورجال الإعلام، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، مؤكدا أن سلاح الإعلام يحتل موقعا متقدما في الدفاع عن مصالح الشعوب.

وجدد رئيس الجمهورية في رسالته لرجال ونساء الإعلام “التزامه بتكريس حرية الصحافة”.

وقال رئيس الجمهورية “نشيد بهذه السانحة بالروح الوطنية والمهنية لنساء ورجال الإعلام ونجدد التزامنا بتكريس حرية الصحافة”.

بالمناسبة دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى توفير كل وسائل الدعم لقطاع الإعلام، مؤكدا أن سلاح الإعلام يحتل موقعا متقدما في الدفاع عن مصالح الشعوب.

كما أكد رئيس الجمهورية أن حرية الصحافة حق من حقوق الإنسان الأساسية الواجب تعزيزها، مشيرا أن “بلادنا بحاجة إلى مزيد من الجهد للتصدي لحروب الجيل الرابع، هذه الحروب تندرج ضمن مخططات تستهدف أصالة وهوية البلاد”.

وشدد الرئيس تبون “لقد تعددت أطراف التآمر على أرض الشهداء وجندت أساليب الجوسسة والحرب السيبريانية المركزة وعملت على الإساءة إلى تاريخ الأمة”.

وتابع”هذه المحاولات يائسة ستجهضها الجزائر باستماتة واقتدار ويقظة الجزائريين والجزائريات وتأهب خطوط  دفاعات الأمة المتمرسة”

وتحرم رئيس الجمهورية على شهداء الصحافة الوطنية قائلا “نترحم بخشوع على أرواح الشهداء من الصحفيين  والإعلاميين ممن توفاهم الأجل وهم على العهد باقون وممن شهدوا لحظة النصر المبين باستعادة السيادة الوطنية”.

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