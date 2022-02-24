الرئيس تبون: الإنتاج الجزائري من المحروقات تضاعف 3 مرات بفضل أبناء القطاع

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الإنتاج الجزائري من المحروقات تضاعف 3 مرات بفضل أبناء القطاع.

وأضاف الرئيس تبون، الخميس، في رسالة له بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، أن الجزائر تولي بالغ الاهتمام للدور المحوري لقطاع الطاقة والمناجم

وتابع الرئيس في كلمته قائلا إن “نمو إنتاج الغاز سجل بـ23 % في 2021 ، مشيرا إلى أن أكثر من 99 % من السكنات مربوطة بالكهرباء.

وأضاف الرئيس تبون أن الجزائر لم تستورد أي كمية من الوقود في 2021.