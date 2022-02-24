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الجزائر

الرئيس تبون: الإنتاج الجزائري من المحروقات تضاعف 3 مرات بفضل أبناء القطاع

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: الإنتاج الجزائري من المحروقات تضاعف 3 مرات بفضل أبناء القطاع

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أن الإنتاج الجزائري من المحروقات تضاعف 3 مرات بفضل أبناء القطاع.

وأضاف الرئيس تبون، الخميس، في رسالة له بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، أن الجزائر تولي بالغ الاهتمام للدور المحوري لقطاع الطاقة والمناجم

وتابع الرئيس في كلمته قائلا إن “نمو إنتاج الغاز سجل  بـ23 % في 2021 ، مشيرا إلى أن  أكثر من 99 % من السكنات مربوطة بالكهرباء.

وأضاف الرئيس تبون أن  الجزائر لم تستورد أي كمية من الوقود في 2021.

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التعليقات
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  • نذر

    يقصد الغاز والبنزين والمازوت أما النفط الخام فلا يتجاوز 900 ألف برميل السعودية و روسيا 8 مليون معظم دول أوبك بين 2 - 4 مليون.

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