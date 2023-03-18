الرئيس تبون: الاحتفال بذكرى عيد النصر تعميق للتلاحم الوطني وفضح لطابور الحقد

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن الاحتفال بذكرى عيد النصر هو تعميق للتلاحم الوطني وفضح لطابور النفخ في أبواق الحقد.

وأكد الرئيس تبون، السبت، في رسالة وجهها للجزائريين بمناسبة ذكرى عيد النصر 19 مارس، قائلا ” نحيي ذكرى خاتمة الكفاح المسلح الذي حمل شعلته الأحرار الأبطال في الفاتح من نوفمبر”

وتابع “هذه المناسبات تعمق لدى الشعب حسا يقظا ضامنا للتلاحم الوطني وفاضحا لطابور النفخ في أبواق الحقد التي تزداد إيغالا في التيه والمذلة”

وأضاف “احتفالنا بمثل هذه المناسبات يشهد على وفاء متجذر لدى أجيال الاستقلال المتشعبة بالروح النوفمبرية”

وأكد الرئيس تبون أن الجزائر انطلقت وبحزم في مشاريع وورشات التنمية وهي تسابق الزمن لتحقيق تطلعات الشعب.

وقال” لقد قطعت الجزائر أشواطا معتبرة تعكسها داخليا مؤشرات الاقتصاد ومعدلات التنمية وحجم الاموال المرصودة للتحويلات الاجتماعية.