الرئيس تبون: الجزائر بلاد الشباب والأولوية لتحقيق مطالبهم (فيديو)

أشرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الخميس، على مراسم تدشين ملعب نيلسون مانديلا الجديد ببراقي، عشية انطلاق مجريات كأس أمم إفريقيا للمحليّين.

وقال الرئيس تبون في تصريح لوسائل الإعلام بالمناسبة:”تماشيا مع طموحات شبابنا، ومع إنجازات الجزائر في المحافل الرياضية الدولية، لن نتوقّف عند تنظيم كأس إفريقيا للمحليّين“.

وأضاف:”نعمل على مشاريع كثيرة في مجال إنجاز المنشآت الرياضية، على غرار توسعة ملعب 5 جويلية في العاصمة، وإنجاز ملعبين بورقلة وبشار”.

وتابع يقول:”نحن نبني ملاعبنا من أجل الشباب، ومن أجل مستوى الرياضة في بلادنا. ونحن مستعدّون في نفس الوقت لاحتضان أي فعاليات رياضية دولية”.

وأردف الرئيس:”لقد أثبتنا انتماءنا للمتوسط بتنظيم ألعاب المتوسط بكلّ جدارة. وكذلك انتماءنا العربي باحتضان القمة العربية. واليوم سنحتفي بانتمائنا لإفريقيا بتنظيم هذه المنافسة الكروية”.

وعن تسمية ملعب براقي الذي يحتضن افتتاح المنافسة، قال الرئيس:”نيلسون مانديلا كان يعتبر نفسه جزائريا على الدوام. وقد أصبح أيقونة للنضال ضد الأبارتايد بعد خروجه من السجن، وكانت زيارته الأولى إلى الجزائر”.

وختم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون حديثه للإعلام، بالقول إن “الجزائر هي بلاد الشباب، والأولوية لتحقيق مطالبهم”.

وحضر مراسم تدشين ملعب براقي إلى جانب المسؤولين الجزائريين كلّ من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، وحفيد المناضل الراحل نيلسون مانديلا.

ويقام حفل افتتاح كأس إفريقيا للاعبين المحليين أمسية الجمعة بملعب نيلسون مانديلا، وسيكون متبوعا بالمباراة الافتتاحية التي تجمع بين الجزائر وليبيا بداية من الثامنة 20:00 ليلا.

وفي وقت سابق أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق إطلاق تسمية الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا على الملعب الجديد ببراقي.

ويتسع ملعب “نيلسون مانديلا” لـ40 ألف متفرج، منها 6500 مقعد للشخصيات الهامة، وبه 22 غرفة لكبار الشخصيات، وأرضية ميدان ذات عشب طبيعي مائة بالمائة.

ويتوفر ملعب نيلسون مانديلا ببراقي على ميدان آخر للتدريبات، ومواقف لسيارات الجمهور تتسع لأكثر من 2000 مكان، إضافة إلى حظيرة خاصة بالرسميين وأخرى بوسائل الإعلام.

ويتضمن الملعب أربعة غرف لتبديل الملابس وغرف الحكام والمنطقة الطبية ومخبر التحاليل الطبية، ومنصة شرفية ومنصة مخصصة للشخصيات والوفود الرسمية، وجناح للصحافة يتسع لـ 250 صحفي.

ويتوفر الملعب على استوديوهات للبث الإذاعي والتلفزيوني، وقاعة محاضرات تتسع لـ258 شخص، وثلاث استوديوهات ترجمة وثلاثة مطاعم بقدرة 1000 مكان، إلى جانب فضاءات الإطعام الخفيف وغيرها من المرافق.