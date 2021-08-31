الرئيس تبون: الجزائر تحت تصرف الأشقاء الليبيين

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال مشاركته في اللقاء ما قبل الختامي لأشغال الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي، أن الجزائر تحت تصرف الأشقاء في ليبيا.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الثلاثـاء بقصر المؤتمرات المشاركين في اجتماع دول جوار ليبيا.

ونقل وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، في ندوة صحفية له مساء اليوم، عن الرئيس تبون، قوله: “نحن رهن الإشارة، وسنبذل قصارى جهدنا لنصرة الليبيين ونرفع بصوتنا منادين باحترام الحقوق السيادية لليبيا”.