الرئيس تبون: الجزائر تدعم المبادرات الكفيلة بتخفيف الديون على دول القارة

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إن قمة المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا محطة أساسية لدعم أولويات القارة.

وأكد الرئيس تبون، الاثنين، في كلمة قرأها عنه نيابة الوزير الأول نذير العرباوي في أشغال قمة المؤسسة الدولية للتنمية من أجل تعبئة الموارد لإفريقيا بالعاصمة الكينية نيروبي، أن القمة تكتسي أهمية بالغة باعتبارها محطة أساسية لدعم أولويات وتطلعات المجموعة الإفريقية خلال عملية إعادة تأسيس موارد المؤسسة الدولية للتنمية.

وأضاف الرئيس تبون في كلمته قائلا “إن القمة فرصة مواتية لبحث سبل مواجهة التحديات التي يفرضها السياق الدولي الراهن لاسيما التفاقم القياسي لمستويات الديون وارتفاع أسعار الفائدة و شح التمويل الذي فرض على من البلدان الفقيرة تقليص النفقات الضرورية بما فيها تلك الموجهة لقطاعات حيوية بما يفوض تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 و يحول دون معالجة الأسباب الجذرية التي تغدي النزاعات و عدم الاستقرار .”

وأوضح الرئيس تبون أن الجزائر تؤكد مجددا على الدور التمويلي المحوري الذي تضطلع به المؤسسة الدولية للتنمية كما تشيد بتخصيصها لأكثر من 70% من مجموع التزاماتها لإفريقيا خلال العملية العشرين لإعادة تأسيس موارد المؤسسة.

كما قال رئيس الجمهورية إن “الجزائر تضطلع إلى انتهاج مقاربة طموحة ونوعية في عملية إعادة تأسيس الموارد تساهم في رفع سقف الموارد الميسرة مع مراعاة احتياجات البلدان المقترضة.”

كما أكد الرئيس تبون على تجديد الجزائر دعمها للمبادرات والآليات الكفيلة بسد فجوة التمويل وتخفيف وطأة الديون ورصد الموارد الضرورية للمجالات ذات الأولوية.

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن دعم التنمية في إفريقيا مرتبط بتسريع وتيرة الاندماج القاري.