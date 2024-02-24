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الجزائر

الرئيس تبون: الجزائر تعيش تحولا عميقا بعد عملية الإصلاح  

الشروق أونلاين
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الرئيس تبون: الجزائر تعيش تحولا عميقا بعد عملية الإصلاح  

بعث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، السبت، رسالة بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات .

وقال الرئيس تبون في كلمته التي قرأها نيابة عنه الوزير الأول نذير العرباوي خلال زيارته لولاية تيميمون “نحي هذه الذكرى والجزائر تعيش تحولا عميقا بعد عملية الإصلاح الشاملة”.

وأضاف الرئيس تبون “لقد شكل تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين محطة حاسمة في نضال الشعب الجزائري لاستعادة حريته من الاستعمار”.

وتابع قائلا: “يتعين علينا جميعا الحفاظ على وحدة الصف في عالم مضطرب لمواجهة مختلف التحديات”.

وقال رئيس الجمهورية: “تجسيدا لالتزامنا رقم 21 تم إنجاز أكثر من 141 بئرا استكشافيا وانتاجيا في قطاع الطاقة”

وأكد رئيس الجمهورية في كلمته على مواصلة تكثيف الجهود للإسراع في تنفيذ برنامج تثمين المحروقات.

وقال الرئيس تبون إن الجزائر التزمت بمرافقة مسار الانتقال الطاقوي الناجع والتموقع كفاعل أساسي في انتاج الكهرباء ودعم إعادة التشجير والتنوع البيولوجي.
وتابع الرئيس تبون قائلا: “نتطلع بثقة ثابتة إلى التئام القمة السابعة للغاز بالجزائر لتطوير استغلال هذا المورد على الوجه الأمثل.”

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