الرئيس تبون: “الجزائر تقف إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه”

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال التصريح الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان، وقوف الجزائر إلى جانب السودان.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فخلال التصريح الصحفي المشترك عقب المحادثات التي جمعته بالبرهان أكد الرئيس تبون أن “الجزائر تقف إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه”، كما أشاد في ذات السياق بـ”العلاقات المتجذرة” التي تجمع البلدين الشقيقين.