الرئيس تبون: الجزائر تقف إلى جانب السودان لمواجهة قوى الشر التي تستهدفه

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال التصريح الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان، وقوف الجزائر إلى جانب السودان.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، فخلال التصريح الصحفي المشترك عقب المحادثات التي جمعته بالبرهان أكد الرئيس تبون أن “الجزائر تقف إلى جانب السودان لتجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه”، كما أشاد في ذات السياق بـ”العلاقات المتجذرة” التي تجمع البلدين الشقيقين.

أثناء كلمته، قال الرئيس عبد المجيد تبون “نحن على يقين بأن السودان سيتجاوز هذه المحنة المنجرة عن تكالب مفضوح ضده، كما تحي الجزائر موقف السودان الشقيق الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي وستعمل جاهدة على نصرة القضايا العادلة في القارة الإفريقية والعالم والحد من وطأة النزاعات والتوترات التي باتت تشكل خطرا داهما على استقرار الدول وطمأنينة الشعوب”.

البرهان: السودان يتعرض لمؤامرة من شركاء إقليميين ودوليين

أما الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمان، وخلال كلمته أشاد بتاريخ الجزائر الذي قال أنه “تاريخ قديم مليء بالوطنية، مليء بمناصرة القضايا الوطنية، مليء بمناصرة الحق دوما تحية للشعب الجزائري تحية لشهداء الجزائر وتحية للقيادة الجزائرية الآن”.

أما بخصوص المحادثات التي جمعته مع الرئيس تبون فقال البرهان “تناولنا كثيرا من الموضوعات المشتركة التي تهم السودان وتهم الإقليم.”ليضيف أن “الجزائر بحكم موقفها ومواقفها الثابتة وعضويتها التي نالتها عن جدارة الآن، نحن نحييهم ونهنئهم على عضويتهم في مجلس الأمن، نتوقع أن تستمر هذه الدولة القوية في دعم ومناصرة الحق الوطني وحقوق الشعوب في أنها تحيا حياة كريمة. تحدثنا في كثير من أوجه التعاون ووجدنا تفهما تاما وترحابا لكل قضايا التعاون المتوقعة والمرجوة في أنها تنفذ وتستمر بين دولتينا. السودان معلوم يتعرض الآن إلى مؤامرة، نحن نقول مؤامرة شركاء إقليميين ودوليين، بعض النفوس المشترى من الوطنيين يتآمرون على شعبهم، لكن هذا الأمر في النهاية الإرادة الشعبية الصادقة الوطنية ستنتصر وفي النهاية السودان سيقف من جديد بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل شعبه وبفضل مساندة الوطنيين من أبناء هذه الأمة العربية والإسلامية”.